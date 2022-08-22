الدمام 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن العمل الخيري في المملكة يسير بخطى ثابتة وفق منظومة علمية مدروسة أعد لها بشكل احترافي، ويتطور أداءه يوماً بعد يوم في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.جاء ذلك خلال تكريم سموه بمقر الإمارة اليوم شركاء جمعية "ترميم" الخيرية والمتطوعين لعام 2022 وعدد من الأفراد وداعمي حملة "بيوتهم ما تتصور".وشهد سموه توقيع 6 اتفاقيات بين الجمعية وعدد من الشركات، تضمنت اتفاقية تعاون بين "ترميم" وشركة اليمامة، واتفاقية مع الشريك الاستراتيجي للخدمات اللوجستية "أرامكس"، واتفاقية مع الشريك الداعم "المجدوعي الخيرية"، واتفاقية مع شريك ترميم المنازل "كيميا"، واتفاقية مع شريك ترميم المنازل "شركة التصنيع الوطنية"، بالإضافة إلى اتفاقية مع شريك الاستثمار الاجتماعي "مجموعة هاكا".وقال سمو أمير الشرقية: إن منظومة العمل الخيري في المنطقة تحمل العديد من التجارب والمبادرات الناجحة، والعديد من الجمعيات وكيانات القطاع الثالث المتنوعة في مجالات متعددة تهدف في محصلتها إلى دعم الأسر والأفراد بدء من الأشد حاجة ووصولاً إلى المتعففين والمتعففات.وأضاف سموه أن مبدأ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع متأصل في ثقافة المجتمع وأخلاقياته, مثمنًا الجهود التي تقدمها جمعية "ترميم" من مشاريع لإعادة تأهيل وترميم منازل الأسر الأشد حاجة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة والمنفذة لمشاريع الترميم لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المستفيدة.ونوّه رئيس مجلس إدارة "ترميم" المهندس حمد الخالدي، دعم سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعية وما له من أثر بالغ على الخدمة التي تقدم للمستفيدين والأسر الأشد حاجة، مشيرا إلى حرص الجمعية على عقد شراكات مع عدد من الجهات والشركات بهدف دعم مسيرتها.وفي الختام كرم سمو أمير الشرقية الشركاء والداعمين من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من المبادرات التطوعية.// انتهى //13:40ت م0064