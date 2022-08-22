الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات والتعاون الوثيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود التي تقوم بها المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //14:28ت م0074