أبها 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، ورشة عمل تحت عنوان "آليات الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن".وناقشت الورشة آليات ومعايير التقييم للحصول على تصنيف من "وكالة تنظيم مشغلي المدن" التابعة لوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار خدمة تصنيف المقاولين، وتحفيز ممارسات الشفافية وتبسيط وأتمتة الإجراءات وتحقيق الاستدامة والجودة.وتناولت المميزات التي تحظى بها المنشآت الحاصلة على شهادة التصنيف والقطاعات المستهدفة للتصنيف والأنشطة التابعة لها، حيث يستهدف التصنيف 497 نشاطاً مقسمة على 7 قطاعات مختلفة، متناولة اشتراطات ومتطلبات التصنيف ورحلة المستخدم عبر بوابة التصنيف وخدماتها المتنوعة ومعايير وآلية التقييم لها، وطرق تأهيل المنشآت وعرض لبعض الإحصائيات الخاصة بالتصنيف.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الورشة تهدف إلى تقويم مستوى مقدمي خدمات المدن في الجوانب المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والإسهام في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف.// انتهى //14:30ت م0075