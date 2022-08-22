الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم - عبر الاتصال المرئي- اليوم , مركز الدفاع المدني بالقرارة التابع لمحافظة الدوادمي .واستمع سموه إلى شرح عن أعمال المركز ميدانياً وإدارياً ونطاق المساحة التي يشملها وجاهزية تشغليه والآليات المحدثة والتقنيات المستخدمة.وأكد أهمية الاستعداد التام في مواجهة الأحداث الطارئة منوهاً بالخبرة العالية لدى قوة الدفاع المدني بالمنطقة في تحقيق السلامة للإنسان والمكان , متمنياً سموه التوفيق للجميع لخدمة المواطن والمقيم وفق توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله - .عقب ذلك شاهد سموه فيلماً عن مركز الدفاع المدني بالقرارة .حضر الاجتماع محافظ الدوادمي سلطان السديري ومدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء الدكتور محمد أبوعباة.// انتهى //14:56ت م0078