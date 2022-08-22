جدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي اليوم, تنظيم "مهرجان المأكولات البحرية" في مركز الواجهة البحرية واجهة روشن البحرية, في مدينة جدة خلال الفترة 23-26 أغسطس 2022، والتي تستهدف من خلالها مختلف شرائح المجتمع، للاستمتاع بالأجواء والفعاليات البحرية المفعمة بالمتعة والإثارة.وتتضمن الفعالية منصات عرض لبيع الأسماك المحلية الطازجة، والمأكولات البحرية بمختلف أصنافها، إلى جانب مسرح مميز سيشهد عروضاً موسيقية خلال مدة إقامة الفعالية.كما وفرت الهيئة ساحات للزوّار لتناول الأطعمة والاستمتاع بالعروض الحية، ومنطقة خاصة بالأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال، فضلاً عن وجود ركن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022", الذي يهدف إلى تسليط الضوء على القهوة السعودية كأحد العناصر الثقافية للمملكة، والتي ارتبط بالكرم والضيافة السعودية تاريخياً.ويستهدف "مهرجان المأكولات البحرية" الصيادين وبائعي الأسماك المحليين، وأصحاب المشاريع المحلية لتقديم أطباق المأكولات البحرية والأسماك، إلى جانب الزوّار من أهالي المنطقة وزائريها والسيّاح بمختلف فئاتهم العمرية.// انتهى //15:03ت م0081