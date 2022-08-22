تبوك 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وجرى خلال الاستقبال استعراض خطط الوزارة ومشاريعها التنموية والسكنية التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك.ونوه سموه بأعمال ومشروعات الوزارة، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك، مثمناً جهود معاليه في دعم المشروعات بالمنطقة, مشيراً إلى ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.من جهته أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بمنطقة تبوك، التي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز في مشاريع المنطقة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، وأمين المنطقة المهندس حسام اليوسف.// انتهى //15:21ت م0084