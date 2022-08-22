الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسدعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" مكوناتها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية لتقديم الدعم العاجل وتوفير الاحتياجات الإنسانية لـ 21.860 أسرة تضررت من الفيضانات والسيول في السودان، إضافة إلى توفير المأوى للمشردين بعد تدمير منازلهم بسبب الفيضانات والسيول.وبيّنت الأمانة العامة للمنظمة -في نداء إنساني- أطلقته لتعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان؛ أن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر السوداني تشير إلى أنه منذ بداية موسم الأمطار في يوليو الماضي في ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان وجنوب دارفور والخرطوم والجزيرة ونهر النيل وكسلا وسنار تضرر 169,502 نسمة (21,860) أسرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات وتدمير (43,191) منزلًا (21,860 منزلًا كليًا و21.331 جزئيًا) و تدمير 2,256 مرفقًا عامًا و (8,075) مرحاضًا.وأوضح الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري أن الأشقاء السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية حرجة بسبب الفيضانات والسيول؛ مبينًا أن الأمانة العامة للمنظمة العربية واسشعارًا بمعاناة المتضررين وحاجتهم الماسة إلى تقديم دعم عاجل يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة لتحسين أوضاعهم.// انتهى //15:27ت م0085