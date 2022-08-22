الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر الديوان بالرياض اليوم, وفد اللجنة الوطنية لحماية السودانيين بالخارج برئاسة وكيلة وزارة العدل هويدا علي عبدالكريم التي تزور المملكة هذه الأيام.وبُحث خلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحماية السودانيين بالخارج مع عدد من قيادات ديوان المظالم , الموضوعات المشتركة بين الجانبين , بحضور السفير السوداني لدى المملكة ونائب الرئيس للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان .// انتهى //15:30ت م0086