عام / رئيس ديوان المظالم يلتقي وفد اللجنة الوطنية لحماية السودانيين بالخارج
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
استقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر الديوان بالرياض اليوم, وفد اللجنة الوطنية لحماية السودانيين بالخارج برئاسة وكيلة وزارة العدل هويدا علي عبدالكريم التي تزور المملكة هذه الأيام.
وبُحث خلال اجتماع وفد اللجنة الوطنية لحماية السودانيين بالخارج مع عدد من قيادات ديوان المظالم , الموضوعات المشتركة بين الجانبين , بحضور السفير السوداني لدى المملكة ونائب الرئيس للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان .
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15:30ت م
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