المدينة المنورة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسقدّم مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ومستشفى خيبر العام بالمدينة المنورة خدماتهما لـ133381 مستفيدًا، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.وبلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا 54،103 مراجعين، فيما استقبلت العيادات الخارجية 12,473 مراجعًا وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت بالمستشفى 458 عملية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2799 جلسة.‏وبلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى خيبر العام 46757 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 13868 مراجعًا، وأجريت 331 عملية جراحية، ‏وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2592 جلسة.// انتهى //15:36ت م0087