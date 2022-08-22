طرابلس 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسبحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل حل جميع الخلافات ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الليبية بأن الطرفين أكدَا الضرورة الملحة لتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد لإجراء الانتخابات.// انتهى //16:34ت م0102