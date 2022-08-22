الدمام 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم عددًا من المواقع الاستثمارية المخصصة لنشاط محطات الوقود في عدد من المواقع بالمنطقة، للارتقاء بالخدمات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.وتعد هذه الفرص ضمن أكثر من 250 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة وتستهدف طرح 400 فرصة خلال عام 2022م، و 3600 فرصة استثمارية خلال السنوات الخمس القادمة بمختلف الأنواع والأنشطة والمساحات في جميع بلديات المنطقة الشرقية، يمتد بعضها إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث خُفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل إلى 10٪ من إجمالي مدة العقد دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.// انتهى//16:50ت م0106