أبها 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسواصل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تسجيل المخالفات البيئية داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية، من خلال الدوريات التابعة له والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، حيث سجل 110 مخالفات، وأُصدِرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب، وجاء ذلك ضمن حملة #متنزهات_مستدامة التي أطلقها المركز في المنطقة بالتعاون مع هيئة وتطوير عسير وعدد من الجهات الحكومية، التي تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي.وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، وتبلغ قيمتها ألف ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، وكذلك التخييم في المتنزهات دون تصريح، حيث تُقدَّر قيمة مخالفتها بـ500 ريال لكل مُخَيَّم في المرة الأولى، وتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.أما دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، فتبلغ مخالفتها في المرة الأولى 500 ريال، وفي المرة الثالثة 2000 ريال، بالإضافة إلى رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة التي تبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى حتى ألفَيْ ريال في المرة الثالثة , وقطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، وتصل قيمتها في المرة الأولى إلى 10 آلاف ريال، والمرة الثالثة 20 ألف ريال، ويُلزَم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناتج عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.وكان المركز قد أعلن مارس الماضي مشروعًا لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، تضمن إطلاق أكثر من 100 دورية في منطقة عسير، غطى من خلالها خمسة مواقع في المنطقة، إضافة إلى استخدام خمس طائرات دون طيار (درونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //16:51ت م0107