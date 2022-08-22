عام / تعليم الشرقية يعقد اجتماعاً لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
الدمام 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
عقدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اجتماع الاستعداد لبدء العام الدراسي 1444هـ ، بحضور مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي و المساعدين والمستشارين كافة وأمين إدارة التعليم ومديرو مكاتب التعليم للبنين والبنات والإدارات ذات العلاقة .
وأكد مدير التعليم على الجميع التهيئة للعام الدراسي الجديد بشكل منضبط منذ اليوم الأول، الأحد المقبل، ضرورة إكمال أعمال الصيانة والتهيئة قبل نهاية الأسبوع الحالي .
ولفت إلى أن استقبال ما يربو عن 500 الف طالب وطالبة في 1819 مدرسة يتطلب جهود مضاعفة من الجميع ،مشيراً إلى أن نتائج مثل هذه الاجتماعات لابد أن تصل و تؤدي إلى النتائج المأمولة لتحقيق البدايات الصحيحة نحو عام دراسي جاد مفعم بالعطاء والحيوية .
من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص أن الاجتماع تناول التقارير الأخيرة للخدمات التعليمية وأيضا التقارير المدرسية والخدمات المساندة .
وأشار إلى أن الاجتماع بحث التحديات واليات رفعها عبر النظام الالكتروني ومتابعة حلها ومراقبتها وتحقيق التغذية الراجعة لها ، تطرق لتعزيز الانسيابية في تمكين المعلمين والمعلمات من أداء حصصهم منذ اليوم الأول .
// انتهى //
16:51ت م
0108