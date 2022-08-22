الدمام 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اجتماع الاستعداد لبدء العام الدراسي 1444هـ ، بحضور مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي و المساعدين والمستشارين كافة وأمين إدارة التعليم ومديرو مكاتب التعليم للبنين والبنات والإدارات ذات العلاقة .وأكد مدير التعليم على الجميع التهيئة للعام الدراسي الجديد بشكل منضبط منذ اليوم الأول، الأحد المقبل، ضرورة إكمال أعمال الصيانة والتهيئة قبل نهاية الأسبوع الحالي .ولفت إلى أن استقبال ما يربو عن 500 الف طالب وطالبة في 1819 مدرسة يتطلب جهود مضاعفة من الجميع ،مشيراً إلى أن نتائج مثل هذه الاجتماعات لابد أن تصل و تؤدي إلى النتائج المأمولة لتحقيق البدايات الصحيحة نحو عام دراسي جاد مفعم بالعطاء والحيوية .من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص أن الاجتماع تناول التقارير الأخيرة للخدمات التعليمية وأيضا التقارير المدرسية والخدمات المساندة .وأشار إلى أن الاجتماع بحث التحديات واليات رفعها عبر النظام الالكتروني ومتابعة حلها ومراقبتها وتحقيق التغذية الراجعة لها ، تطرق لتعزيز الانسيابية في تمكين المعلمين والمعلمات من أداء حصصهم منذ اليوم الأول .// انتهى //16:51ت م0108