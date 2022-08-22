الباحة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسنفَّذَت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة ٤٧٦٧ جولةً رقابيةً, على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة،شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها, ونتج عنها إغلاق ٣١ منشأةً تجاريةً مخالفةً، وتحرير ١٥٦ مخالفةً.وأوضحَ أمين المنطقة المكلَّف المهندس عبدالله الجالي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحَّد للبلاغات البلدية ٩٤٠.// انتهى //16:51ت م0109