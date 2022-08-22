بريدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسنظمت جامعة القصيم مُمثلة بعمادة القبول والتسجيل ، اليوم ، ورشة عمل عن بعد بعنوان "التعريف بنظام التحول للفصول الدراسية الثلاثة" ، وذلك عبر بث مباشر بحساب الجامعة الرسمي بتويتر.وتهدف الورشة التي تحدث فيها عميد القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد وعميد الخدمات التعليمية الدكتور صالح الهويريني ووكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن أبو الحاج ، إلى التعريف بالنظام الثلثي من الناحية الأكاديمية ، وآلية الدراسة بالسنة التحضيرية وفق النظام الثلثي ، وأبرز المقترحات الأكاديمية للتغلب على المشاكل الأكاديمية في الحذف والإضافة والحركات الأكاديمية والمكافآت ، وكذلك المتغيرات على مدة الدراسة الجامعية والخطط الدراسية ووضع الخريجين.// انتهى //16:52ت م0111