أبها 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م ، أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها .وأشارت الأمانة في تقرير إحصائي أصدرته اليوم ، إلى أنه تم في الأشهر الثلاثة المنصرمة استعادة ما مجموعه 2728838م2 من الأراضي التي طالها التعدي في عدد من محافظات ومدن منطقة عسير .وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مبينة أن الفرق الرقابية التابعة لها وللبلديات كثفت جهود متابعة العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.// انتهى //16:57ت م0113