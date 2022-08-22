الخرطوم 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500 سوداني؛ جراء السيول والأمطار في محلية المناقل، وسط السودان.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان نشر اليوم، إنه "بين 16 و19 أغسطس الجاري، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في نزوح أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان".وأضاف أن النازحبن يحتمون في 4 مدارس حكومية وملعب بمدينة المناقل، ويحتاجون للمأوى والغذاء والاحتياجات غير الغذائية والمياه.وذكر أن استمرار الأمطار الغزيرة أثر على 17 قرية في محلية المناقل، كما أن 9 قرى ما زالت محاطة بمياه السيول، وتضرر أكثر من 25 ألف شخص من هذه الكارثة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنظمات الإنسانية موجودة لتقييم الوضع وتقديم المساعدات بمجرد أن تكون الطرق مفتوحة.// انتهى //17:11ت م0116