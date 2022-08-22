بريدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسيقدم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مشاركته بفعاليات مهرجان بريدة للتمور، خدماته للأسر المنتجة وتمكينهم من التسجيل للحصول على الدعم المادي الذي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.ويهدف البرنامج إلى تعريف المزارعين والأسر المنتجة والزوار بمجال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة، واستثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة القصيم؛ لما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانات زراعية متنوعة, إذ تعد التمور من أهم الموارد الطبيعية الخادمة للأسر المنتجة، بمجال الصناعات التحويلية التي تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.يذكر أن البرنامج من خلال مشاركته بمهرجان تمور بريدة أسهم في تسجيل أكثر من 30 أسرة منتجة خلال 22 يوماً، منذ انطلاقته.// انتهى //17:14ت م0118