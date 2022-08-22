بريتوريا 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مديرة إدارة الخليج العربي في قسم العلاقات الدولية والتعاون "DIRCO_ZA" نيلي برنارد، ومسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة العامة في جنوب أفريقيا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنسيق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //17:15ت م0119