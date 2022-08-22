عام / السفير اللويحان يستقبل مسؤولين من وزارة التجارة في جنوب أفريقيا
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
بريتوريا 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، مديرة إدارة الخليج العربي في قسم العلاقات الدولية والتعاون "DIRCO_ZA" نيلي برنارد، ومسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة العامة في جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنسيق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
// انتهى //
17:15ت م
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