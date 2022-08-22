الحديدة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال شهر يوليو 2022م، ضخ 1.710.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.627.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 124 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 90 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة 7 خزانات للمياه، فضلا عن فحص جودة المياه ، وقد استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //17:29ت م0120