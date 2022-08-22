الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس تتنطلق غداً منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران، خلال المدة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل, بمشاركة 16 منتخباً، وهي: الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.في المجموعة الأولى، يلتقي منتخب الجزائر بمنتخب فلسطين على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب الإمارات بمنتخب السودان على ملعب مستغانم، وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب تونس بمنتخب ليبيا على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب عمان بمنتخب اليمن على ملعب مستغانم، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي, إذ اعتمد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد العربي ملعبين لاستضافة مباريات البطولة، هما: السيق ومستغانم.وتعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتُوِّج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً. ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتُوِّج "المستضيف" تونس باللقب المنتخب على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.// انتهى //17:30ت م0121