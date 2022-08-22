تبوك 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإمارة اليوم، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، حفل تسليم 359 أسرة بمحافظة أملج مفاتيح وحداتهم السكنية ضمن برنامج سكني التي تربو مساحتها على 800,000 متر مربع.وألقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى ما تحظى به منطقة تبوك من مشروعات الخير والنماء في مختلف القطاعات منها الخدمات المتعلقة بالقطاعين البلدي والإسكان، ومشروعات الأراضي المجانية ، والبناء الذاتي ، وأحد تلك المشروعات إنجاز مشروع إسكان " تبوك 1 " الذي يحتوي على 901 فيلا سكنية وعدد من المرافق الحكومية والاستثمارية ، إضافة إلى مشروع " تبوك فالي " ، الذي جاء امتدادا لعدد من المشاريع والمخططات التي تشهدها المنطقة لتوفير أكثر من 6 آلاف خيار سكني لمستفيدي برنامج " سكني ".واستعرض معاليه عددًا من المشروعات التنموية والإسكانية التي تنفذها الوزارة بمنطقة تبوك خدمةً للأهالي، ومنها مشروع الفلل السكنية الجاهزة بمحافظة أملج التي بلغ إجمالي تكلفتها 305 ملايين ريال شاملة لأعمال البنية التحتية وبمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع، وتحتوي على عدة مرافق ما بين مدارس ومساجد ومواقع استثمارية و 359 فيلا سكنية ، بمساحة 245 م 2 للفيلا الواحدة .بعد ذلك دشن سموه الحديقة المركزية بمدينة تبوك البالغ إجمالي مساحتها 1.9 مليون متر مربع, ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن الحديقة التي تشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن ، وتضم عددًا من المسطحات الخضراء بمساحة تفوق الـ 680 ألف متر مربع وممشى بطول يزيد عن 2كم إضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية و مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية ، كما اطلع سموه على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية القائمة والجاري تنفيذها بالمنطقة ، والفرص الاستثمارية التي تتيحها أمانة منطقة تبوك للقطاع الخاص ، وجهودها في معالجة التشوة البصري وتحسين المشهد الحضري ، ومشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.وفي نهاية الحفل سلم سموه الوحدات السكنية للمستفيدين.وأوضح سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي أن مشاريع الإسكان التي يتم تسليمها في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار للأسرة و يساعد ذلك على تحقيق أفرادها أهدافهم التي يتطلعون إليها، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذه المنازل منازل مباركة وأن يديم التوفيق على الجميع.// انتهى //17:30ت م0123