الخرطوم 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة نزهة شامين خان. واستعرض خلال اللقاء التطورات الإنسانية والأمنية بإقليم دارفور، في إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد مع كبار المسؤولين بالبلاد، ولا سيما أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان.// انتهى //17:40ت م0125