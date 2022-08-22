دكا 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ناتور بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 18 حتى 27 أغسطس 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 5.100 حالة، وتوزيع 1.136 نظارة طبية، وإجراء 376 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:42ت م0126