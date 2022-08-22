تعز 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الأول بدعم أعمال تحسين جودة المياه في مديرية المخا بمحافظة تعز، من خلال تجهيز الآبار للحصول على مياه نظيفة وصحية صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.ويأتي ذلك في إطار مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مجال المياه و الإصحاح البيئي رغبة في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز جودة الحياة.// انتهى //17:42ت م0127