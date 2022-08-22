اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم أعمال تحسين جودة المياه في مديرية المخا بتعز
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
تعز 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الأول بدعم أعمال تحسين جودة المياه في مديرية المخا بمحافظة تعز، من خلال تجهيز الآبار للحصول على مياه نظيفة وصحية صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي.
ويأتي ذلك في إطار مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مجال المياه و الإصحاح البيئي رغبة في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز جودة الحياة.
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