لندن 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، خلال اتصالٍ هاتفي مشترك بقادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، أوجه التعاون المشترك في قضايا الأمن الدولي.وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانٍ نُشِر لها اليوم، أنه أكد خلال الاتصال كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس التزامهم بمنع انتشار الأسلحة النووية، وردع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.// انتهى //17:44ت م0128