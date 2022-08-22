الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري.وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان وجهود المملكة حيالها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية في أفغانستان.// انتهى //18:30ت م0131