الرباط 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم بسفيرة السودان المعتمدة لدى المغرب مودة عمر حاج التوم.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وناقشا أوجه التعاون بين الإيسيسكو والسودان في مجال تعزيز مكانة اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال كتابة لغات أفريقيا المحلية بالحرف العربي لحفظها من الاندثار، وأهمية تسجيل العناصر الثقافية والمواقع التراثية السودانية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.// انتهى //18:58ت م0133