القاهرة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بمطار العلمين -يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة- كلاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.وأعرب الرئيس المصري عن التقدير والمودة التي تكنّها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.// انتهى //19:02ت م0135