بروكسل 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمعٍ مدني فلسطينية، والتدابير التي أعقبتها، بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.وقال بوريل في بيان وزعه مكتبه في بروكسل: إن هذه الإجراءات غير مقبولة، ولا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني.وعبّر عن دعم الاتحاد الأوروبي دعوةَ وكالات الأمم المتحدة لإسرائيل بالامتناع عن أي عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها المهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة.// انتهى //19:19ت م0136