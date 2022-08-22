الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم بممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس والوفد المرافق له.وناقشا خلال الاجتماع أبرز المسائل ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآفاق التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:23ت م0137