الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعلن طيران ناس توقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال أفريقيا ووسط آسيا، لتسهيل حركة الزوار من السائحين والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.وسيبدأ طيران ناس خلال نوفمبر المقبل تشغيل 10 رحلات أسبوعية جديدة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى كل من مرسيليا في جنوب جمهورية فرنسا بمعدل رحلتين أسبوعياً، وألماتي المركز التجاري والثقافي في كازاخستان، والعاصمة القديمة للدولة الواقعة في وسط آسيا بواقع رحلتين أسبوعياً، والجزائر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، والدار البيضاء في المملكة المغربية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا أن إبرام هذه الاتفاقية ينسجم مع إستراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، معبرا عن اعتزازه بهذه الشراكة مع برنامج الربط الجوي التي تستهدف تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030م.من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط, أن هذه الشراكة ستسهم في تسهيل حركة ضيوف المملكة من السائحين المعتمرين من مرسيليا وألماتي والجزائر والدار البيضاء، و تعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الربط الجوي للمملكة كعامل رئيس لتمكين الأهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.يذكر أن برنامج الربط الجوي أطلق في وقت سابق هذا العام بهدف دعم وتحفيز شركات الطيران على تأسيس مسارات جوية محلية ودولية، وزيادة الرحلات إلى الوجهات القائمة والمستهدفة، بما يسهم في تنمية السياحة في المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //19:34ت م0139