مكةالمكرمة 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن الحد النهائي لمنطقة "الزهور " بحي الشوقية بمدينة مكة المكرمة الذي يقع في نطاقه المنطقة الخاضعة للتطوير على مساحة 1,293,389 متراً مربعاً، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن أرقام العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة وآلية استقبال مستندات الممتلكات.وقد أعلنت الهيئة الملكية في وقت سابق عن تطوير "منطقة الزهور" التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي لحي الشوقية المطل مباشرة، على الطريق الدائري الثالث وشارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن المسجد الحرام 3,500 متر تقريبًا.وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، أن عملية الإزالة هي جزء من المعالجة العمرانية المقررة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، تراعي الجانب الإنساني والمكاني، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تقدم الدعم الاجتماعي والقانوي لفئات سكان منطقة الزهور،ويشمل الدعم السكني، والرعاية الاجتماعية والصحية، وتصحيح الأوضاع القانونية للفئات المستهدفة وفق النظام.// انتهى //20:27ت م0142