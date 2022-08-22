الرباط 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.39%، ليبلغ 12.137,96 نقطةً.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42% ليستقر عند 983,11 نقطةً، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجلًا 905,76 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 46,61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 629,4 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:45ت م0143