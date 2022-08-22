الرياض 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسحَقَّقَ المنتخبُ السعودي للشباب فوزاً مهماً في بداية مشواره في البطولة الأسيوية الـ 21 لكرة الطائرة بعد تجاوزه منتخب هونج كونج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية في مملكة البحرين.جاءت نتائج الأشواط: 25/21 ، 20/25 25/23 ، 25/19، إذْ فرض الأخضر سيطرته على مجريات اللقاء باستثناء الشوط الثاني الذي تراجع فيه مستوى اللاعبين نتيجة للأخطاء،إضافة إلى غياب أهم عنصر بالفريق حسن الكعيبي لإصابته، وسيخوض الأخضر لقاءَه القادم بعد غد الأربعاء أمام المستضيف المنتخب البحريني على نفس الصالة 7 مساءً.// انتهى //21:20ت م0146