عام / جامعة الإمام عبدالرحمن تفتحُ القبولَ في دبلوم مهارات التواصل الإداري للصّم
الاثنين 1444/1/24 هـ الموافق 2022/08/22 م واس
الدمام 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واس
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فتحَ باب القبول في برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصّم) خلال المدة من 26 ـ 29 محرم عبر موقع الجامعة الإلكتروني .
وأوضحَ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الجامعة حريصة على توفير البرامج النوعية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة؛ لإعدادهم وتمكينهم للإسهام بشكل فاعل في المجتمع وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا .
الجدير بالذكر أن برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصّم) مدته سنة دراسية واحدة يحصل الطالب المتخرج بعدها على درجة الدبلوم المشارك في التخصص .
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21:20ت م
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