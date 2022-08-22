واشنطن 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان -اليوم- اتصالاً هاتفياً بوزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بانجيتان.وناقش الجانبان خلال الاتصال التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاقتصاد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب بحث الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ، و انعدام الأمن الغذائي العالمي.// انتهى //21:23ت م0148