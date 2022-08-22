بغداد 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسلقي طفلان مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة بالعراق اليوم.وذكرت الشرطة العراقية في بيان صحفي، أن طفلين قتلا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة تلعفر غربي مدينة الموصل، مشيرةً إلى أن العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.وتطرق البيان إلى أن التنظيم زرع طيلة فترة سيطرته على عدد من المحافظات بين عامي 2014 و2017، آلاف الأطنان من المتفجرات لاستهداف الآمنيين والمدنيين.// انتهى //23:40ت م0155