الخرطوم 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر اليوم، في الجلسة الافتتاحية للورشة التطبيقية بعنوان "طبيعة حقوق التعدين فى العالم وخيارات فرض الضرائب"، بحضور ممثلى وزارة المالية والمعادن والصناعة في السودان، وعدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية.وأكد وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله أبونمو خلال الموتمر أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مجال المعادن، معربًا عن أمله بأن تخرج الورشة بقرارات مثمرة.// انتهى //23:59ت م0156