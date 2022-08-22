نيويورك 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 643.13 نقطة إلى 1.91% ليغلق عند 33063.61 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 90.49 نقطة إلى 2.14%، ليغلق عند 4137.99 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 323.65 نقطة إلى 2.55%، ليغلق عند 12381.57 نقطة.// انتهى //00:00ت م0001