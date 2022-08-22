اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
نيويورك 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 643.13 نقطة إلى 1.91% ليغلق عند 33063.61 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 90.49 نقطة إلى 2.14%، ليغلق عند 4137.99 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 323.65 نقطة إلى 2.55%، ليغلق عند 12381.57 نقطة.
// انتهى //
00:00ت م
0001