القاهرة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستوج فريق الزمالك رسميًا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه، وذلك بعد تغلب فريق فيوتشر على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى 53 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني؛ ليتّسع بذلك فارق النقاط بينه وبين الزمالك "الأول" إلى 7 نقاط لا يمكن تعويضها حيث يتبقى مبارتان على نهاية الدوري، ليتوج .وفي مباراة أخرى، حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب غزل المحلة، ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، ليهبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى.وفي مباراة ثالثة، تعادل فريق طلائع الجيش مع مضيفه سيراميكا كليوباترا إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ليرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 50 نقطة في المركز الخامس، ورصيد سيراميكا كليوباترا إلى 37 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //00:04ت م0003