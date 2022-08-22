حائل 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسدشن ‏صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب منطقة حائل، عن بعد أمس، برنامج صوت الشباب أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك" مع مجلس شباب منطقة حائل.ويهدف البرنامج إلى إشراك الشباب من مختلف أنحاء المملكة في برنامج إثرائي يركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والقدرة على بناء موقف صلب ومتماسك في بناء الحجج باستخدام مهارات البحث والقراءة الحرة ضمن رحلة تسهلها مسك لتفعيل دور الشباب كمواطنين مؤثرين وفاعلين في إيجاد الحلول والأفكار أمام تحديات المجتمع.ويستمر تنفيذ البرنامج بمنطقة حائل لمدة شهرين حتى يُتوّج الفائزون في حفل يقام بتاريخ 1444/3/28هـ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة.// انتهى //00:24ت م0004