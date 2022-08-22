حائل 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن تعدد نجاحات الفعاليات السياحية دليل على ارتقاء المنطقة مراتب متقدمة في صناعة وجهة سياحية دولية جاذبة، ترتكز على كنوز أثرية وتراثية متنوعة، منوهاً بما قامت به القيادة الرشيدة من إعادة أهمية المواقع الأثرية عبر إطلاقها رؤية المملكة 2030، محولة نقاط القوة في المنطقة والوطن إلى محاور رئيسة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيداً بحهود أمانة المنطقة وجهود أبناء المنطقة ومبادراتهم وأفكارهم وجهودهم، مؤكداً أن الوطن يرتقي بفكرهم وجهدهم.جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس الحفل الافتتاحي لفعاليات صيف عروس الشمال، الذي تنظمه أمانة منطقة حائل في واجهة حائل الترفيهية "المغواة"، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم بعدها ألقى أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي كلمة نوها فيها بدعم القيادة، ومتابعة سمو أمير حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتكامل القطاع الحكومي والخاص وحماس وإخلاص أبناء المنطقة لخدمة منطقتهم، مؤكداً أن حائل ستكون إحدى أجمل المناطق، حرصاً على أداء مهام الأمانة في وضع حائل في مكانتها اللائقة بين المناطق السياحية في المملكة ، مبيناً أن مهرجان صيف عروس الشمال يستمر لمدة ستة أيام، تتخلله فعاليات ترفيهية وفنية وتراثية متنوعة.عقب ذلك تواصلت الفقرات بعرض مرئي لمبادرة حائل الأجمل وأوبريت فني والعرضة السعودية ، ثم كرم سمو أمير حائل المساهمين بنجاح مبادرة حائل الأجمل والداعمين لنجاح صيف عروس الشمال.// انتهى //00:39ت م0005