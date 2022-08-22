سكاكا 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شهد وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان أمس افتتاح برنامج الجوف الشبابي، بتنظيم فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، وبمشاركة عدد من الشركاء.وبين مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح خلال كلمته في الحفل، أن البرنامج يستهدف جميع فئات وشرائح المجتمع، حيث تقام فعالياته على مدى أربعة أيام في متنزه قارا الشمالي، وصالة نبراس الشمال، ونادي العروبة، موضحاً أن البرنامج يتضمن إقامة العديد من الفعاليات من عروض رياضية للجودو والكاراتيه وألعاب التحدي والبرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، الهادفة لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مقدما شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل للفرع وانشطته ومتابعته وحرصه على فئة الشباب والعمل على توفير احتياجاتهم.ثم تجول وكيل الإمارة في مقر الحفل والأجنحة المشاركة، مستمعاً عن مايحتويه البرنامج وما يشتمل عليه من فعاليات وبرامج مختلفة.وفي نهاية الحفل كرمت الجهات المشاركة وعدد من الرياضيين، ثم شارك الجميع بالعرضة السعودية .من جهته نوه وكيل إمارة منطقة الجوف باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة بإقامة البرامج الهادفة والأنشطة الرياضية التي تهتم بأفراد المجتمع وخاصة الشباب، مؤكداً أن هذا البرنامج الرياضي الشبابي يأتي ضمن المشاركات المجتمعية والتي تعكس تأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع بما يتوافق مع برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذاً لتوجيهات سموه .// انتهى //01:09ت م0007