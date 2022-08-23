الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسكرمت إدارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – أخصائية التخدير نعيمة رشيدان وأخصائية تمريض عناية مركزة مريم هاجري نظير ما قدمتاه من موقف بطولي أسهم بعد توفيق الله في إنقاذ وإسعاف حياة عائلة تعرضت لحادث مروري على طريق النعيرية – الدمام.وثمن مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية الصحي حمد القحطاني هذا العمل النبيل والدور البطولي والذي يعد من التكافل الاجتماعي لما له من طيب الأثر والإسهام في انقاذ حياة المصابين وتقديمهما للخدمات الطبية اللازمة خارج أوقات دوامهما .من جانبهما قدمتا الأخصائيتين الشكر الجزيل لإدارة المستشفى على حرصها وتكريمها ودعمها المستمر، موضحتان أن هذا التكريم شرف عظيم ووسام يحفزهن لتقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //07:40ت م0017