إسلام آباد 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في أنحاء مختلفة من باكستان، حيث تأثر النشاط العام في البلاد، إلى جانب الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الفيضانات.واهتمت بعزم الحكومة الباكستانية على عرض شراكة اقتصادية شاملة مع دولة قطر خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الحالية إلى الدوحة.وتناولت صحف إسلام آباد إعلان وزارة الخارجية الباكستانية تأجيل وزير الخارجية بلاول بوتو زرداري زيارته إلى أوروبا المقررة هذا الأسبوع بسبب الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان.وتطرقت إلى إبقاء البنك المركزي الباكستاني على معدل الفائدة دون تغيير عند 15%، للأسابيع السبعة المقبلة، نظراً للتحسن الطفيف الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد الباكستاني.وتناقلت صحف الثلاثاء تأكيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهمية مساعدة النساء في أفغانستان على التعافي واستعادة الأمل.وأشارت إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عدد من الدول الآسيوية خلال الأيام الأخيرة.// انتهى //08:56ت م0019