لندن 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسرصدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير تشير إلى توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ١٨ ٪؜ هذا العام، مما سيجبر بنك إنجلترا المركزي على رفع سعر الفائدة الرسمي مرة أخرى.ودعت السلطات البريطانية إلى زيادة المنحة المالية للأسر التي تستضيف اللاجئين المتأثرين من جراء الأزمة الأوكرانية، وذلك للمساعدة في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع وفواتير الطاقة.وأفادت صحف لندن عن عزم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقد محادثات مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، منتصف شهر سبتمبر المقبل في قمة إقليمية بمدينة سمرقند الأوزبكية.وحذّرت من أن واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة في منطقة تيغراي الأثيوبية يعانون من سوء التغذية، مبرزة دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك.// انتهى //09:03ت م0021