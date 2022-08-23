نابلس 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين في مدينة نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين من طولكرم والخليل.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن الشاب محمد عرايشي كان قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس قبل أسبوعين واستُشهِد خلالها ثلاثة فلسطينيين.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من بلدة قفين شمال طولكرم بعد اقتحام منزله في البلدة، وثلاثة آخرين من مدينة الخليل.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //09:24ت م0023