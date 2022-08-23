تونس 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من الكونغرس الأمريكي, مشيرة إلى تأكيد الرئيس التونسي خلال اللقاء على استقلالية القرار التونسي ورفض كل التدخلات الخارجية.وكتبت عن إعلان قوات الدفاع الجوي في مدينة بنغازي الليبية إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية مسلحة بصاروخين في ضواحي المدينة.وأشارت صحف الثلاثاء إلى إعلان الأمن الجزائري توقيف 13 شخصًا يُشتبه في تورطهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد.وأخبرت في الشان الدولي عن تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف.// انتهى //09:27ت م0024