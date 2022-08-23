الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسمنح مجلس المباني المستدامة الأمريكي (USGBC)، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في المملكة، خمس شهادات بلاتينية في مجال إدارة المرافق عن فئة التشغيل والصيانة وفقاً لأعلى معايير المحافظة على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة بتصنيف يزيد عن ثمانين نقطة.وتُعد مرافق "كابسارك"، المباني الوحيدة في المملكة الحاصلة على الشهادة البلاتينية في عن فئة التشغيل والصيانة المستدامة.ومُنحت هذه الشهادات لخمسة من المباني المركزية الواقعة في المجمع السكني في "كابسارك"، التي يبلغ مجموع مساحتها 52,284 متراً مربعاً، حيث حقق فريق إدارة المرافق أعلى المعايير الدولية المتبعة في الاستدامة على مستوى عمليات تشغيل وصيانة المباني.وقد حصل "كابسارك" على الشهادات الخمس في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، ما يُعد مؤشراً على إصرار والتزام المركز بالتخطيط والمتابعة والإشراف على تحقيق أعلى معايير استدامة المرافق والمحافظة على البيئة.كما وضع المركز برنامجاً لإدارة وتدوير النفايات في عام 2021، ونجح في فرز 94% من نفايات المركز الصلبة وتجنب رميها في مكبات النفايات العامة، وذلك عن طريق وضع إستراتيجيات دقيقة في تتبع مختلف مراحل جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات من المصدر إلى المكبات والمرادم المعتمدة.وخلال الفترة نفسها، تمكن المركز من خفض استهلاك كمية المياه بنسبة 30% من خلال استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لترشيد المياه داخل المباني وخارجها، مثل اعتماد نظام الري الأوتوماتيكي القائم على أحوال الطقس، ونظام الري الفعال للنباتات والأشجار، ومعالجة وتسميد التربة بشكل دوري، والتركيز على زراعة النباتات المحلية المناسبة لطبيعة المناخ الصحراوي، واعتماد أدوات ترشيد استهلاك المياه المختلفة، كما نجح المركز في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 35% بفضل مراقبة ومتابعة فرق الصيانة والتشغيل لأداء الأنظمة الكهربائية والميكانيكية المختلفة والتأكد من كفاءة عملها بشكل دوري.وقال رئيس "كابسارك" فهد العجلان: "مباني ومرافق كابسارك مميزة منذ إنشائها، ومن المؤكد أن وراء كل منشأة عظيمة فريق عظيم، وندرك أن هذه الإنجازات العظيمة لم تتحقق إلا بالعمل الشاق لفريق إدارة المرافق لدينا، وتعكس هذه المرحلة تفاني المركز في تنمية الوعي بالبيئة والمناخ، وتسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه "كابسارك" في العمل نحو أهدافه للاستدامة".وقد صنف مجلس المباني المستدامة الأمريكي "كابسارك" كأكبر مشروع مستدام لتطوير الأحياء في الشرق الأوسط عبر منحه شهادة الريادة في تصميم المباني المستدامة الموافق لأعلى معايير الطاقة والبيئة في عام 2017.كما حصل المركز على الشهادات البلاتينية في تصميم وتشييد المباني المستدامة في عامي 2014 و2016، وعلى أكثر من 190 شهادة للوحدات السكنية المستدامة مما جعله أول وأكبر مشروع وحدات سكنية مستدامة يتم إنشاؤه خارج أمريكا الشمالية.مما يذكر أن مباني "كابسارك" قد صممت لتكون على أشكال خلايا سداسية لتساعد في تخفيف الطلب من استهلاك الطاقة لاسيما في فصل الصيف، مما له آثار فعالة في خفض انبعاثات الكربون للمركز.// انتهى //11:05ت م0035